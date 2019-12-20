2019-12-20T10:25:29+03:00
Происшествия

Терапевт из Башкирии пошла на преступление, чтобы подзаработать

За пару месяцев врач незаконно получила 28 тысяч рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Женщину задержали после получения взяткиЖенщину задержали после получения взяткиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Врача из башкирского города Салавата будут судить сразу по двум уголовным статьям: служебный подлог, мелкое взяточничество и получение взятки должностным лицом за незаконные действия.

По версии следствия, 54-летняя женщина-терапевт в августе-сентябре 2019 года за деньги выдала четырем гражданам больничный. Таким способом за две месяца она смогла заработать 28 тысяч рублей. Злоумышленницу задержали полицейские, когда ей передавали очередное вознаграждение. На допросе и во время следствия она полностью признала свою вину.

Уголовное дело направили в Салаватский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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