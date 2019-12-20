2019-12-20T09:50:30+03:00
Общество

Башкирия заняла второе место в ПФО по вводу жилья

Республика уступила сами знаете кому
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
По вводу жилья на душу населения республика расположилась на 4 местеПо вводу жилья на душу населения республика расположилась на 4 месте
Изменить размер текста:

В Башкирии за период с января по ноябрь 2019 года в действие было введено почти 2 млн квадратных метров жилья – это второй результат в ПФО. Об этом сообщили в Башстате.

За счет всех источников финансирования было введено 24,5 тысячи квартир общей площадью 1,9 млн квадратных метров – 104% к тому же периоду прошлого года. В расчете на 1000 жителей это 479 кв. метров жилья.

Население за свой счет и с помощью кредитов построило 66,6% (11,7 тысяч квартир или 1,29 млн кв. метров) от общего количества жилья. Соответственно, застройщики и юрлица – 33,4% (или 648 тысяч кв. метров).

фото: Башстат

фото: Башстат

Среди регионов ПФО за январь-ноябрь 2019 года по объему ввода жилья Башкирия заняла 2 место, уступив Татарстану. По вводу жилья на душу населения республика расположилась на 4 месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отравившаяся на олимпиаде в Уфе школьница получит моральную компенсацию
В университете отметили День независимости Казахстана
На выходных в Башкирии ударят 20-градусные морозы
Терапевт из Башкирии пошла на преступление, чтобы подзаработать
Башкирия заняла второе место в ПФО по вводу жилья
Компания «БашРТС» проведет выездные консультации для жителей Уфы
Под Уфой в ДТП со снегоуборочным трактором пострадали женщина и два ребенка
На трассе в Башкирии насмерть разбился молодой мужчина
В Башкирии разыскивают свидетельницу жестокого убийства трехлетней давности
Жителей Башкирии удивил кот, разъезжающий на автобусе
Уфа вышла из топа городов с самой загрязненной промстоками водой
Девушка из башкирской глубинки в Москве зарабатывает по миллиону в месяц на Instagram
В Башкирии повысили выплаты на содержание приемных детей
В Уфе разыскивают водителя, наехавшего на двухлетнего малыша и скрывшегося с места происшествия
Уфимские хоккеистки снялись обнаженными для новогоднего календаря
«Состояние критическое»: молодому уфимцу, к которому вновь вернулся рак, резко стало хуже
Под Уфой построят школу с детским садом за 400 млн рублей
Уфа встала в десятибалльных пробках
МегаФон развернул мобильную базовую станцию на празднике в честь Кремлёвской ёлки
Поиски пропавшего в Уфе 25-летнего парня закончились трагедией
Власти Уфы прогнозируют рост зарплат в 2020 году