Башкирия заняла второе место в ПФО по вводу жилья

СЕГОДНЯ 09:48 2019-12-20T09:50:30+03:00

По вводу жилья на душу населения республика расположилась на 4 месте

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В Башкирии за период с января по ноябрь 2019 года в действие было введено почти 2 млн квадратных метров жилья – это второй результат в ПФО. Об этом сообщили в Башстате.

За счет всех источников финансирования было введено 24,5 тысячи квартир общей площадью 1,9 млн квадратных метров – 104% к тому же периоду прошлого года. В расчете на 1000 жителей это 479 кв. метров жилья.

Население за свой счет и с помощью кредитов построило 66,6% (11,7 тысяч квартир или 1,29 млн кв. метров) от общего количества жилья. Соответственно, застройщики и юрлица – 33,4% (или 648 тысяч кв. метров).

фото: Башстат

Среди регионов ПФО за январь-ноябрь 2019 года по объему ввода жилья Башкирия заняла 2 место, уступив Татарстану. По вводу жилья на душу населения республика расположилась на 4 месте.

ИСТОЧНИК KP.RU