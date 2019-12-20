На трассе в Башкирии насмерть разбился молодой мужчина

СЕГОДНЯ 08:27 2019-12-20T08:27:47+03:00

Водитель к приезду медиков был уже мертв

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Минувшей ночью на трассе в Башкирии произошло смертельное ДТП. О трагическом происшествии рассказали в республиканской госоавтоинспекции.

Инцидент случился во втором часу ночи на 20 км автодороги Белебей-Приютово. 30-летний местный житель за рулем Lada Granta не справился с управлением, из-за чего машину вынесло с дороги в кювет, где она перевернулась.

Мужчина получил тяжелые травмы. К приезду медиков он был уже мертв. ГИБДД Башкирии начала расследование аварии.

19 декабря на дорогах республики зафиксировано девять аварий, в которых один человек погиб и 10 – пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU