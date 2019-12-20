На трассе в Башкирии насмерть разбился молодой мужчина
Минувшей ночью на трассе в Башкирии произошло смертельное ДТП. О трагическом происшествии рассказали в республиканской госоавтоинспекции.
Инцидент случился во втором часу ночи на 20 км автодороги Белебей-Приютово. 30-летний местный житель за рулем Lada Granta не справился с управлением, из-за чего машину вынесло с дороги в кювет, где она перевернулась.
Мужчина получил тяжелые травмы. К приезду медиков он был уже мертв. ГИБДД Башкирии начала расследование аварии.
19 декабря на дорогах республики зафиксировано девять аварий, в которых один человек погиб и 10 – пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU