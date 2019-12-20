Жителей Башкирии удивил кот, разъезжающий на автобусе

СЕГОДНЯ 07:32 2019-12-20T07:32:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Необычного пассажира заметили в автобусе жители Чишмов: прямо на заднем пассажирском сиденье преспокойно расположился серый кот. Животное чувствовало себя абсолютно спокойно, не боялось окружающих и мирно дремало весь маршрут, пригревшись в тепле. Некоторые предположили, что котейка мог потеряться и разместили пост в местной «подслушке» с просьбой откликнуться хозяина.

Напомним, что недавно в Уфе произошел похожий случай: по городу в автобусе каталась бойцовская собака. Оказалось, что хозяева пса развелись, и в итоге животное осталось на улице. К счастью, на помощь Ярику пришли зоозащитники, которые нашли ему новых хозяев за тысячи километров от Уфы – в Санкт-Петербурге. Теперь собака обрела новую любящую семью и чувствует себя прекрасно.

ИСТОЧНИК KP.RU