2019-12-20T07:32:22+03:00
Общество

Жителей Башкирии удивил кот, разъезжающий на автобусе

Мурлыка преспокойно расположился на заднем сиденье и дремал всю дорогу
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Необычного пассажира заметили в автобусе жители Чишмов: прямо на заднем пассажирском сиденье преспокойно расположился серый кот. Животное чувствовало себя абсолютно спокойно, не боялось окружающих и мирно дремало весь маршрут, пригревшись в тепле. Некоторые предположили, что котейка мог потеряться и разместили пост в местной «подслушке» с просьбой откликнуться хозяина.

Напомним, что недавно в Уфе произошел похожий случай: по городу в автобусе каталась бойцовская собака. Оказалось, что хозяева пса развелись, и в итоге животное осталось на улице. К счастью, на помощь Ярику пришли зоозащитники, которые нашли ему новых хозяев за тысячи километров от Уфы – в Санкт-Петербурге. Теперь собака обрела новую любящую семью и чувствует себя прекрасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отравившаяся на олимпиаде в Уфе школьница получит моральную компенсацию
В университете отметили День независимости Казахстана
На выходных в Башкирии ударят 20-градусные морозы
Терапевт из Башкирии пошла на преступление, чтобы подзаработать
Башкирия заняла второе место в ПФО по вводу жилья
Компания «БашРТС» проведет выездные консультации для жителей Уфы
Под Уфой в ДТП со снегоуборочным трактором пострадали женщина и два ребенка
На трассе в Башкирии насмерть разбился молодой мужчина
В Башкирии разыскивают свидетельницу жестокого убийства трехлетней давности
Жителей Башкирии удивил кот, разъезжающий на автобусе
Уфа вышла из топа городов с самой загрязненной промстоками водой
Девушка из башкирской глубинки в Москве зарабатывает по миллиону в месяц на Instagram
В Башкирии повысили выплаты на содержание приемных детей
В Уфе разыскивают водителя, наехавшего на двухлетнего малыша и скрывшегося с места происшествия
Уфимские хоккеистки снялись обнаженными для новогоднего календаря
«Состояние критическое»: молодому уфимцу, к которому вновь вернулся рак, резко стало хуже
Под Уфой построят школу с детским садом за 400 млн рублей
Уфа встала в десятибалльных пробках
МегаФон развернул мобильную базовую станцию на празднике в честь Кремлёвской ёлки
Поиски пропавшего в Уфе 25-летнего парня закончились трагедией
Власти Уфы прогнозируют рост зарплат в 2020 году