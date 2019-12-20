2019-12-20T07:20:43+03:00
Общество

Уфа вышла из топа городов с самой загрязненной промстоками водой

Самые грязные водоемы, ожидаемо, оказались в Москве и Санкт-Петербурге
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Российские экологи опубликовали список-антирейтинг городов с самыми загрязнёнными промышленными стоками водоемами. По итогу, как сообщает Ura.ru, городами с самыми загрязненными водоемами оказались Москва и Санкт-Петербург. Также в антирейтинг вошли такие крупные мегаполисы с развитой промышленностью как Красноярск, Владивосток, Волгоград, Омск, Братск, Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Казань, Екатеринбург, Ярославль, Самара, Кемерово, Ростов-на-Дону, Березники, Омск и Иркутск.

А вот в Уфе, Екатеринбурге, Волгограде, Красноярске, Самаре и Чите наблюдается заметный прогресс – количество промышленных стоков, загрязняющих воду, в этих городах значительно снизилось. Впрочем, у экологов есть повод для радости: с каждым годом количество ядовитых промстоков в водоемы постепенно сокращается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отравившаяся на олимпиаде в Уфе школьница получит моральную компенсацию
В университете отметили День независимости Казахстана
На выходных в Башкирии ударят 20-градусные морозы
Терапевт из Башкирии пошла на преступление, чтобы подзаработать
Башкирия заняла второе место в ПФО по вводу жилья
Компания «БашРТС» проведет выездные консультации для жителей Уфы
Под Уфой в ДТП со снегоуборочным трактором пострадали женщина и два ребенка
На трассе в Башкирии насмерть разбился молодой мужчина
В Башкирии разыскивают свидетельницу жестокого убийства трехлетней давности
Жителей Башкирии удивил кот, разъезжающий на автобусе
Уфа вышла из топа городов с самой загрязненной промстоками водой
Девушка из башкирской глубинки в Москве зарабатывает по миллиону в месяц на Instagram
В Башкирии повысили выплаты на содержание приемных детей
В Уфе разыскивают водителя, наехавшего на двухлетнего малыша и скрывшегося с места происшествия
Уфимские хоккеистки снялись обнаженными для новогоднего календаря
«Состояние критическое»: молодому уфимцу, к которому вновь вернулся рак, резко стало хуже
Под Уфой построят школу с детским садом за 400 млн рублей
Уфа встала в десятибалльных пробках
МегаФон развернул мобильную базовую станцию на празднике в честь Кремлёвской ёлки
Поиски пропавшего в Уфе 25-летнего парня закончились трагедией
Власти Уфы прогнозируют рост зарплат в 2020 году