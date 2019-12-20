Уфа вышла из топа городов с самой загрязненной промстоками водой

СЕГОДНЯ 07:20 2019-12-20T07:20:43+03:00

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Российские экологи опубликовали список-антирейтинг городов с самыми загрязнёнными промышленными стоками водоемами. По итогу, как сообщает Ura.ru, городами с самыми загрязненными водоемами оказались Москва и Санкт-Петербург. Также в антирейтинг вошли такие крупные мегаполисы с развитой промышленностью как Красноярск, Владивосток, Волгоград, Омск, Братск, Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Казань, Екатеринбург, Ярославль, Самара, Кемерово, Ростов-на-Дону, Березники, Омск и Иркутск.

А вот в Уфе, Екатеринбурге, Волгограде, Красноярске, Самаре и Чите наблюдается заметный прогресс – количество промышленных стоков, загрязняющих воду, в этих городах значительно снизилось. Впрочем, у экологов есть повод для радости: с каждым годом количество ядовитых промстоков в водоемы постепенно сокращается.

ИСТОЧНИК KP.RU