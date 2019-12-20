В Башкирии разыскивают свидетельницу жестокого убийства трехлетней давности

СЕГОДНЯ 07:59 2019-12-20T07:59:44+03:00

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В республиканском следственном комитете опубликовали фоторобот возможной свидетельницы убийства, произошедшего три года назад в Салавате. Тогда, 13 сентября, 2016 года в лесополосе на пересечении улиц Калинина и Бекетова, прохожие обнаружили тело убитого 31-летнего мужчину. Неизвестные его буквально забили до смерти и бросили умирать. Злоумышленников до сих пор не удалось вычислить, зато спустя три года у следователей появилась новая зацепка. Вполне возможно, что свидетельницей расправы стала некая молодая женщина, которую сейчас активно разыскивают сыщики.

Фоторобот 1: женщина на вид около 30-35 лет, рост около 167 см, среднего телосложения, полукруглое лицо, волосы зачесаны назад, блондинка, голубые глаза, брови русые, узкий нос, средний рот, округлый подбородок. Была одета в светлый пуховик с капюшоном, выше колена.

Фоторобот 2: женщина на вид около 33-40 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, вытянутое лицо, волосы средней длины до плеч, челка, блондинка крашенная, светлые, зеленые глаза, брови тонкие, узкий нос, средний узкий рот, средний закругленный подбородок. Особая примета: медленный темп разговора. Была одета в белый пуховик с капюшоном до пояса, темная юбка выше колен, темные колготки, черные сапоги, сумка женская.

- Просьба ко всем гражданам, кто может сообщить любую информацию о разыскиваемом лице, позвонить по телефону 8 (347) 251-62-51 («Телефон доверия» следственного управления), 8 (347) 279-39-03, 02 или 102 с мобильного, - уточнили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU