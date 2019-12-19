«Состояние критическое»: молодому уфимцу, к которому вновь вернулся рак, резко стало хуже

СЕГОДНЯ 18:56 2019-12-19T18:56:05+03:00

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Стала известна причина экстренной госпитализации 30-летнего Марселя Имангулова в израильскую клинику «Ихил». Как сообщили его друзья в инстаграме, в последние пять дней Марсель плохо себя чувствовал, практически не мог двигаться и дышать, появились рвота и диарея, поэтому было принято решение прокапать обезвоженный организм в клинике, но неожиданно молодому уфимцу стало плохо, и он едва не потерял сознание. Собранный врачебный консилиум провел обследование и обнаружил новые очаги воспаления в легких, поэтому Марселя подключили к аппарату искусственного дыхания.

- Состояние критическое. Нужна ваша срочная помощь. Денег больше нет. В случае если это «побочка» от иммунотерапии, ко второму курсу нам понадобится 14000 долларов (капельницы и сам курс). В случае инфекции последствия неизвестны. Лечащий врач говорит, что мы сейчас на перевалочном пути. Либо в ближайшие дни Марселю будет хорошо, и через два дня нас выпишут готовиться к иммунотерапии, либо состояние резко ухудшится, будем экстренно принимать меры, - пишут друзья уфимца. – Мы уверены, что это первый вариант, потому что после капельниц Марселю стало лучше. Но все равно, суммы космические. Времени нет. Мы каждого просим о максимальной помощи. Мы хотим, чтобы наш друг жил.

Напомним, что «КП-Уфа» неоднократно писала о непростой судьбе этого удивительного человека. Несколько лет назад Марсель победил рак лимфатической системы 4 стадии, а потом организовал благотворительный проект «Достучаться до сердец», помогая онкобольным и их семьям. В начале осени у парня снова нашли онкологию – карциному почки, и теперь Марсель лечится в израильской клинике, не собираясь сдаваться.

Если вы хотите помочь Марселю, вы можете внести посильный вклад на карту мамы 4817 7601 7271 4663 (получатель Татьяна Сергеевна Я.) или самого Марселя 5536 9137 8278 6798.

ИСТОЧНИК KP.RU