В Уфе разыскивают водителя, наехавшего на двухлетнего малыша и скрывшегося с места происшествия

СЕГОДНЯ 06:36 2019-12-20T06:36:14+03:00

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В Уфе сотрудники дорожной полиции разыскивают водителя белой иномарки (точная марка не установлена – ред.), который наехал на двухлетнего ребенка и поспешил скрыться с места происшествия.

Как сообщили в Отделе ГИБДД по Уфе, все произошло еще 4 декабря: около шести часов вечера, напротив дома по адресу ул. Степана Халтурина 13, мать с ребенком переходила улицу. Малыш катился впереди на санках, женщина дождалась разрешающего сигнала светофора и почти уже перешла дорогу, как неожиданно вылетел автомобиль. В итоге ребенок получил травму ноги, а водитель даже не остановился, чтобы узнать, что с малышом. Теперь его разыскивают сотрудники полиции.

- Всем, кто стал свидетелем данного происшествия или обладает какой-либо информацией, просим позвонить по телефону 8(961)368-62-81. Конфиденциальность гарантируется! – заявили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU