2019-12-19T20:02:15+03:00
Общество

Уфимские хоккеистки снялись обнаженными для новогоднего календаря

Спортсменки из столичной «Агидели» предстали в привлекательных образах
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото с Пруговой отсылает к известному кадру фильма "Красота по-американски"фото с Пруговой отсылает к известному кадру фильма "Красота по-американски"
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Женская хоккейная лига представила лимитированный календарь на 2020 год с обнаженными спортсменками. В нем снялись представительницы семи клубов ЖХЛ, в числе которых и уфимская «Агидель». Из столичной команды для календаря снялись вратарь Анна Пругова, нападающий Елизавета Роднова и защитник Мария Баталова. К слову, снимок с усыпанной лепестками роз Пруговой отсылает к кадру из культового фильма «Красота по-американски».

фото: сайт ЖХЛ

фото: сайт ЖХЛ

В качестве реквизита для съемок девушек использовались более тысячи цветом и композиций, отражающих внутреннюю красоту героинь. Сама съемка проводилась еще в начале октября.

фото: сайт ЖХЛ

фото: сайт ЖХЛ

В основу визуального стиля календаря лег симбиоз нежной женственности и времен года, воссозданных с помощью флористических символов, сообщается на официальном сайте лиги. Экземпляр можно приобрести в интернет-магазине КХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Уфимские хоккеистки снялись обнаженными для новогоднего календаря
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