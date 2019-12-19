Уфимские хоккеистки снялись обнаженными для новогоднего календаря

СЕГОДНЯ 20:02 2019-12-19T20:02:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Женская хоккейная лига представила лимитированный календарь на 2020 год с обнаженными спортсменками. В нем снялись представительницы семи клубов ЖХЛ, в числе которых и уфимская «Агидель». Из столичной команды для календаря снялись вратарь Анна Пругова, нападающий Елизавета Роднова и защитник Мария Баталова. К слову, снимок с усыпанной лепестками роз Пруговой отсылает к кадру из культового фильма «Красота по-американски».

фото: сайт ЖХЛ

В качестве реквизита для съемок девушек использовались более тысячи цветом и композиций, отражающих внутреннюю красоту героинь. Сама съемка проводилась еще в начале октября.

фото: сайт ЖХЛ

В основу визуального стиля календаря лег симбиоз нежной женственности и времен года, воссозданных с помощью флористических символов, сообщается на официальном сайте лиги. Экземпляр можно приобрести в интернет-магазине КХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU