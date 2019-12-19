Поиски пропавшего в Уфе 25-летнего парня закончились трагедией

СЕГОДНЯ 16:34 2019-12-19T16:34:25+03:00

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В Уфе трагедией закончились поиски 25-летнего Михаила Сафанова. Печальную новость сообщили волонтеры «Лиза Алерт».

Парень вышел из дома в Черниковке во вторник, 17 декабря, и скрылся в неизвестном направлении. Сообщалось, что он нуждается в медицинской помощи. Вчера его начали искать волонтеры «Лиза Алерт». Они организовали сбор добровольцев на улице Адмирала Ушакова.

Сегодня в поисковой организации рассказали, что Михаила нашли мертвым. Где именно его обнаружили, не уточняется. Рядом с домом, в котором жил молодой человек, находится гаражный кооператив с десятками боксов и лес на Курочкиной горе – не исключено, что тело пропавшего заметили в одном из этих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU