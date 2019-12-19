Под Уфой построят школу с детским садом за 400 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:08 2019-12-19T18:08:30+03:00

Учреждения должны появиться в селе Михайловка до 30 ноября 2020 года

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Под Уфой появится школа с детским садом за 400 млн рублей. Победителем аукциона, организованного Управлением капитального строительства Башкирии, стала фирма «Строительное управление №1». Компания снизила начальную стоимость (480 млн рублей) до 399 млн. Предложение второго участника торгов оказалась на 2,5 млн рублей выше.

Образовательные учреждения построят в селе Михайловка Уфимского района. По документации, школа будет рассчитана на 640 мест, детсад – на 160. Оба объекты необходимо сдать до 30 ноября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU