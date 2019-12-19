Власти Уфы прогнозируют рост зарплат в 2020 году

СЕГОДНЯ 15:59 2019-12-19T15:59:08+03:00

По данным замглавы столичной администрации, в этом году прирост составил 3,5 тысячи рублей

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Власти Уфы прогнозируют рост зарплат в следующем году. С докладом об основных показателях прогноза социально-экономического развития в горсовете выступил замглавы столичной администрации Николай Фадеев.

Издание Ufatime.ru со ссылкой на документ сообщает, что среднемесячная зарплата в Уфе по итогам 2019 года составит 49 920 рублей (прирост по сравнению с прошлым годом составил 3,5 тысяч рублей). Доходы поднимутся на 1 700 рублей – до 32 799.

Рост прогнозируется в следующем году. Эксперты подготовили три возможных сценария развития событий. Согласно консервативному варианту, в 2020 году средняя зарплата в Уфе вырастет до 51 917 рублей (с ежемесячным доходом в 34 141 рубль). Базовый исход предполагает увеличение оплаты труда до 52 881 рублей (с доходом в 34 205 рублей), а целевой – до 53 924 (34 520 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU