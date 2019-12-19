В Башкирии водителей будут штрафовать за парковку на мусорных площадках

СЕГОДНЯ 15:07 2019-12-19T15:07:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Парламент Башкирии принял закон, согласно которому водителей, припарковавшихся на мусорных площадках и подъездам к мусоропроводам, будут штрафовать на сумму от одной до тридцати тысяч рублей.

– Поводом к разработке и принятию закона послужили многочисленные обращения в парламент граждан, управляющих компаний, организаций, занимающихся сбором и вывозом коммунальных отходов, – прокомментировал решение депутатов спикер Курултая Константин Толкачев.

По словам председателя Госсобрания, автомобили зачастую перегораживают контейнерные площадки и подъезды к мусоропроводам в жилых кварталах, из-за чего парализуется работа мусоровозов. Усугубляющаяся с каждым годом ситуация «не только наносит экономический ущерб, но и неблагоприятно сказывается на экологической обстановке».

Закон подразумевает несколько видов штрафов. Так, за парковку на контейнерных площадках и возле них гражданам придется заплатить от одной до двух тысяч рублей, для должностных – от пяти до десяти тысяч и для юрлиц – от 20 до 30 тысяч рублей. Повторное нарушение карается увеличением штрафов: для граждан от трех до четырех тысяч рублей, должностных – от 15 до 20 тысяч и для юрлиц – от 30 до 50 тысяч.

Мера не касается автомобильных служб, занимающихся обслуживанием контейнерных площадок и выполняющих аварийные работы на объектах жизнеобеспечения населения. Новый закон начнет действовать с 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU