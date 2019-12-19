«Если в аду есть зал, он его соберет»: Николай Басков раскритиковал 13-летнего рэпера из Башкирии
Народный артист России Николай Басков раскритиковал творчество 13-летнего рэпера Камиля Сафиуллина (псевдоним – KEML) из Стерлитамака. Известный певец принял участие в ютуб-шоу Максима Галкина «Музыкалити». Там ему показали клип «Супер друг», которым подросток спародировал своего кумира – исполнителя Morgenshtern. Последний, к слову, тоже присутствовал на шоу. Напомним, кавер-версия от школьника из Стерлитамака была посвящена его животу.
– Мне кажется, если в аду есть концертный зал, он точно его соберет. Мне сначала показалось, что он у доктора перед липосакцией, – сказал Басков. – Я честно хочу сказать: в мире много прекрасной музыки, и она имеет место быть. Видишь, цепляет 13-летних это. Я ничего не имею против, но это за гранью всего. Я ставлю 1 (балл из 10 – прим.авт.).
Morgenshtern в свою очередь выразил полную поддержку юному исполнителю: «Парень вообще не стесняется ни своего тела – ничего. Никаких комплексов».
KEML - Супер друг // 25.09.! другой источник
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