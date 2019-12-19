«За ними уже выехали»: в Башкирии свернули поиски молодой матери с двухлетним сыном

СЕГОДНЯ 13:43 2019-12-19T13:43:06+03:00

Девушку и ее маленького сына искали почти трое суток

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В Башкирии прекратили поиски 20-летней матери Алии Баязитовой, которая ушла из дома вместе с двулетним сыном.

Напомним, о жительнице поселка Аркаим и ее ребенке не было никаких известий с 17 декабря. Близким исчезновение показалось странным. Супруг девушки подал заявление в полицию. Родственница Алии Лилия предполагала, что та могла уехать в Уфу.

Сегодня, 19 декабря, стало известно, что молодую мать вместе с ребенком накануне нашли полицейские. Об этом так же рассказала ее родственница.

– Их нашли. Живы и здоровы. Спасибо вам большое, – сказала Лилия корреспонденту «КП-Уфа». – В полиции, нам не сказали, где и как. Но за ними уже выехали.

ИСТОЧНИК KP.RU