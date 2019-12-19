В Башкирии приняли бюджет на 2020 год с 22-милиардным дефицитом

СЕГОДНЯ 13:21 2019-12-19T13:21:56+03:00

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Депутаты парламента Башкирии окончательно приняли бюджет на 2020-2022 годы. Общая сумма республиканской казны в следующем году составит 226,5 млрд рублей. Доходы спрогнозированы в объеме 204 млрд рублей, дефицит – 22 млрд. В 2021 и 2022 годах объем расходов бюджета снизится до 204,6 и 224,9 млрд рублей соответственно, дефицит бюджета на эти два года так же уменьшится – до 21,5 и 20 млрд рублей.

– Итоговые характеристики бюджета на 10 миллиардов превосходят те, которые принимались в первом чтении – сказал спикер Курултая Константин Толкачев. – Бюджет следующего года сохраняет социально ориентированный характер. Основные средства предусмотрены на образование, здравоохранение, социальную политику, ЖКХ, культуру и спорт.

После принятия федерального бюджета в республиканский были внесены некоторые корректировки. Трансферты в Башкирию были увеличены на 21 млрд рублей, сообщает «РБК-Уфа». В 2020 году поступления из центра вырастут на 10,4 млрд – до 53,5 млрд рублей, в 2021 на 4,6 млрд (до 36,1 млрд) и в 2022 на 6,2 млрд (до 40,3 млрд).

ИСТОЧНИК KP.RU