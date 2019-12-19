2019-12-19T12:53:56+03:00
Общество

В Уфе запретили деятельность популярной сети комиссионок

Речь идет о магазинах «Победа»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com / "Победа" Уфафото: vk.com / "Победа" Уфа
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По требованию прокуратуры Октябрьского района Уфы суд запретил деятельность популярной сети комиссионных магазинов «Победа». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Правоохранители установили, что индивидуальный предприниматель в пяти магазинах в столице Башкирии выдавал краткосрочные займы горожанам под залог драгоценностей, техники и другого имущества. В то же время ИП не состоял в госреестре микрофинансовых организаций и не отчитывался о своей деятельности, а значит, не имел права ею заниматься.

Прокуроры пятикратно привлекли к административной ответственности коммерсанта по статье «незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов». Его оштрафовали на общую сумму в 100 тысяч рублей.

– Кроме того, прокуратура обратилась в суд с заявлением о запрете незаконной деятельности по выдаче займов, – отчитались в пресс-службе надзорного ведомства. – Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме.

Решение пока не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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