В Уфе запретили деятельность популярной сети комиссионок
По требованию прокуратуры Октябрьского района Уфы суд запретил деятельность популярной сети комиссионных магазинов «Победа». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Правоохранители установили, что индивидуальный предприниматель в пяти магазинах в столице Башкирии выдавал краткосрочные займы горожанам под залог драгоценностей, техники и другого имущества. В то же время ИП не состоял в госреестре микрофинансовых организаций и не отчитывался о своей деятельности, а значит, не имел права ею заниматься.
Прокуроры пятикратно привлекли к административной ответственности коммерсанта по статье «незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов». Его оштрафовали на общую сумму в 100 тысяч рублей.
– Кроме того, прокуратура обратилась в суд с заявлением о запрете незаконной деятельности по выдаче займов, – отчитались в пресс-службе надзорного ведомства. – Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме.
Решение пока не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU