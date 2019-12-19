Парламент Башкирии принял «сухой закон» на период новогодних праздников

СЕГОДНЯ 12:22 2019-12-19T12:22:01+03:00

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Сегодня, 19 декабря, парламент Башкирии в трех чтениях принял «сухой закон» на период новогодних праздников. Как и предполагалось, полный запрет на продажу алкогольной продукции будет действовать 3 января. Ограничение по времени введено в дни каникул – 4, 5, 6 января – с 14:00. В эти дни у магазинов будет четырехчасовое окно на продажу спиртного: с 10:00 до 14:00.

За счет ограничительных мер власти республики надеются снизить уровень преступности и количество несчастных случаев и происшествий в новогодние праздники. По данным «Ъ-Уфа», за поправку проголосовали 82 депутата, против выступили 13.

Напомним, 30 мая текущего года Курултай принял закон о запрете на продажу алкоголя в День знаний (1 сентября), День молодежи (27 июня) и дни проведения сабантуев в селах Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU