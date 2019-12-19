2019-12-19T11:56:51+03:00
Общество

В Уфе открылся крытый каток для шорт-трека

Глава Башкирии называет его «потенциально одним из лучших в России»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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Сегодня, 19 декабря, в Уфе открылся крытый каток для шорт-трека. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. Он назвал каток «потенциально одним из лучших в России».

– Буквально несколько дней назад мы общались с нашим Олимпийским чемпионом Семеном Елистратовым, который буквально считал минуты до открытия этой базы, где он сможет готовиться к Олимпийским играм, – написал руководитель региона.

По его словам, здесь будут не только тренироваться, но и проводить соревнования всероссийского и мирового масштаба.

фото: vk.com

фото: vk.com

Двухэтажный спортивный комплекс на 10 тысяч «квадратов» расположился на улице Невского близ стадиона «Строитель». Ледовое поле катка – 60 на 30 метров, трибуны вмещают две тысячи зрителей. Помимо катка, в комплексе также есть хореографический и тренажерный залы и массажный кабинет. Деньги на строительство Центра выделили из республиканского и уфимского бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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