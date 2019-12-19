В главной больнице Уфы врачам не выплачивали сверхурочные

СЕГОДНЯ 10:38 2019-12-19T10:38:23+03:00

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В Республиканской клинической больнице им. Г.Г. Куватова врачам не оплачивали сверхурочные часы. Расследование провела Гострудинспекция.

Надзорное ведомство установило, что сотрудники медучреждения получили оплату в одинарном размере как за фактические отработанные, а не сверхурочные часы. Помимо этого, в трудовых договорах медиков отсутствовали условия оплаты работы в ночное время. В некоторых документах и вовсе не прописывалась трудовая функция и должность. Приказы о расторжении трудовых отношений с несколькими работниками были подписаны уже уволенным главврачом.

– Кроме того, госинспектором труда выявлены грубейшие нарушения прав работников с ограниченными возможностями здоровья. Так, им не установлена сокращённая рабочая неделя (на пять часов, в соответствии со ст. 92 ТК РФ), а продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28, а не 30 календарных дней, – добавили в Гострудинспекции.

Учреждение привлекли к административной ответственности в виде штрафа на 110 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU