В Уфе приняли бюджет на следующий год, он составит 29,3 млрд рублей

СЕГОДНЯ 09:56 2019-12-19T09:57:33+03:00

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На вчерашнем заседании горсовета Уфы депутаты приняли бюджет на 2020 год, а также на плановый период 2021 и 2022 годов.

Проект бюджета на 2020-2022 годы сформирован без дефицита. Объем доходов казны в 2020 прогнозируется в размере 29,3 млрд рублей. Основными источникам доходов города остаются налоги на доходы физических лиц (5,8 млрд рублей), на совокупный доход (3 млрд), доходы от использования государственного и муниципального имущества (1,8 млрд). Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней составляет 15,7 млрд рублей – на 3,8 млрд больше, чем в прошлом году.

Самое интересное – расходная часть. В 2020 году она составит 29,3 млрд рублей. Почти половина суммы – 12,8 млрд – пойдет на поддержку образования. 6,7 млрд пойдут на национальную экономику, 3,3 млрд на ЖКХ, 1,3 млрд на культуру и кино и 1 млрд – на соцполитику. Оставшиеся крупные статьи расходов: нацбезопасность (852 млн рублей), физкультура и спорт (798 млн)

В ходе заседания стало известно, что при формирования бюджета использовались предложения жителей. Из 142 поступивших от граждан инициатив были учтены десять. Речь идет о статьях казны о финансировании некоммерческих организаций, реставрации старинных зданий, благоустройства, капремонта инженерных сетей, гражданской защиты населения, строительства подъездных путей.

ИСТОЧНИК KP.RU