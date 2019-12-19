Директора уфимской турфирмы обвиняют в присвоении 24 млн рублей клиентов и коллег

СЕГОДНЯ 08:24 2019-12-19T08:24:58+03:00

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Директор уфимский турфирмы пойдет под суд за присвоение более 24 млн рублей клиентов и коллег.

Прокуратура города Уфы направила в суд уголовное дело 53-летней Гульнары Яфаевой – директора турагентства «Five Stars». Ее обвиняют по двум статьям: мошенничество и присвоение в особо крупном размере

Версия следствия: руководитель фирмы с декабря 2017 года по сентябрь 2018 года заключила договоры с 177 клиентами на общую сумму в 20 млн рублей. Люди собирались лететь по разным направлениям: Турция, Греция, Таиланд, ОАЭ и другие страны. Стоимость туров варьировалась от 40 до 335 тысяч рублей. Сама Яфаева решила распорядится деньгами иначе: вместо бронирования и покупки путевок все деньги она потратила на себя.

После того как потерпевшие узнали от туроператора, что путевки оплачены не были и улететь у них не получится, они обратились в полицию. Впоследствии правоохранители обвинили Яфаеву еще и в похищении 4,1 млн рублей своих коллег.

Обвиняемая признала вину в преступлении и возместила только 1,5 млн рублей ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU