Молодого жителя Уфы, вновь заболевшего раком, экстренно госпитализировали

СЕГОДНЯ 07:35 2019-12-19T07:35:54+03:00

"Немного сошел с дистанции", - написал парень в соцсетях

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30-летнему уфимцу Марселю Имангулову, которому собирали деньги для лечения карциномы почки в Израиле, резко стало хуже.

- Немного сошел с дистанции. Завтра постараюсь все рассказать, - пост с такими словами появился накануне в "Инстаграме" Марселя.

Молодого человека экстренно госпитализировали. Башкирское спутниковое телевидение со ссылкой на близких уфимца сообщает, что в его легких скопилось много жидкости, это и спровоцировало ухудшение состояния.

Напомним, что «КП-Уфа» неоднократно писала о непростой судьбе этого удивительного человека. Несколько лет назад Марсель победил рак лимфатической системы 4 стадии, а потом организовал благотворительный проект «Достучаться до сердец», помогая онкобольным и их семьям.

В начале осени у парня снова нашли онкологию. Если вы хотите помочь Марселю, вы можете внести посильный вклад на карту мамы 4817 7601 7271 4663 (получатель Татьяна Сергеевна Я.) или самого Марселя 5536 9137 8278 6798.

ИСТОЧНИК KP.RU