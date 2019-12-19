В Башкирии «Лада» улетела в кювет после лобового столкновения

СЕГОДНЯ 08:01 2019-12-19T08:01:39+03:00

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Житель Башкирии серьезно пострадал в ДТП, которое случилось накануне утром в Буздякском районе.

Как рассказал на своей страничке главный Госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, 65-летний мужчина находился за рулем ВАЗ-2114, когда попал в аварию со встречной Kia Cerato. Иномаркой управлял 28-летний мужчина.

От мощного удара отечественный автомобиль вылетел с дороги в кювет и перевернулся. Пожилой водитель получил множество травм и сейчас находится в руках врачей. Дорожная полиция выясняет, что стало причиной аварии.

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU