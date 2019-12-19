2019-12-19T07:03:44+03:00
Происшествия

В Башкирии в тройном ДТП погибла водитель «Шевроле Авео»

Водитель другой иномарки серьезно пострадал
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Скриншот из видео ГИБДД РБСкриншот из видео ГИБДД РБ
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Смертельная авария случилась вчера, 18 декабря, около полудня в Туймазинском районе. На трассе М5 в ДТП попали сразу три авто. Женщина на «Шевроле Авео» ехала со стороны Уфы в направлении Туймазов и столкнулась со встречным «Шевроле Клан», после чего в ее машину врезался «Фольксваген Джетта». Момент аварии попал на камеру видеорегистратора.

В ГИБДД Башкирии рассказали, что 56-летняя женщина-водитель погибла на месте. В больницу с травмами попал 32-летний водитель «Фольксвагена», состояние 56-летнего водителя третьей иномарки не уточняется.

В обстоятельствах инцидента предстоит разобраться дорожной полиции.

Смертельная авария в Туймазинском районе.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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