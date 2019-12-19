В Башкирии в тройном ДТП погибла водитель «Шевроле Авео»
Смертельная авария случилась вчера, 18 декабря, около полудня в Туймазинском районе. На трассе М5 в ДТП попали сразу три авто. Женщина на «Шевроле Авео» ехала со стороны Уфы в направлении Туймазов и столкнулась со встречным «Шевроле Клан», после чего в ее машину врезался «Фольксваген Джетта». Момент аварии попал на камеру видеорегистратора.
В ГИБДД Башкирии рассказали, что 56-летняя женщина-водитель погибла на месте. В больницу с травмами попал 32-летний водитель «Фольксвагена», состояние 56-летнего водителя третьей иномарки не уточняется.
В обстоятельствах инцидента предстоит разобраться дорожной полиции.
Смертельная авария в Туймазинском районе.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU