В Башкирии в тройном ДТП погибла водитель «Шевроле Авео»

СЕГОДНЯ 07:02 2019-12-19T07:03:44+03:00

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Смертельная авария случилась вчера, 18 декабря, около полудня в Туймазинском районе. На трассе М5 в ДТП попали сразу три авто. Женщина на «Шевроле Авео» ехала со стороны Уфы в направлении Туймазов и столкнулась со встречным «Шевроле Клан», после чего в ее машину врезался «Фольксваген Джетта». Момент аварии попал на камеру видеорегистратора.

В ГИБДД Башкирии рассказали, что 56-летняя женщина-водитель погибла на месте. В больницу с травмами попал 32-летний водитель «Фольксвагена», состояние 56-летнего водителя третьей иномарки не уточняется.

В обстоятельствах инцидента предстоит разобраться дорожной полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/750507" frameborder="0"></iframe> Смертельная авария в Туймазинском районе.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU