В аэропорту Уфы планируют построить новый терминал

СЕГОДНЯ 06:40 2019-12-19T08:58:48+03:00

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В минувшую среду, 18 декабря, в рамках первого инвестфорума «Башкортостан зовёт!» был подписан меморандум о взаимодействии властей республики и турецкой группы компаний Kozuva.

Как рассказали в пресс-службе главы Башкирии, соглашение предусматривает строительство грузового терминала в аэропорту Уфы. Кроме того, компания намерена возвести новый гостиничный комплекс возле железнодорожного вокзала.

Заметим, что схожее соглашение турки заключили ранее с Татарстаном: в Казани они также готовы построить карго-терминал.

ИСТОЧНИК KP.RU