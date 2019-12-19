В аэропорту Уфы планируют построить новый терминал
Заняться проектом намерена турецкая группа компаний Kozuva
Фото: пресс-служба главы Башкирии
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В минувшую среду, 18 декабря, в рамках первого инвестфорума «Башкортостан зовёт!» был подписан меморандум о взаимодействии властей республики и турецкой группы компаний Kozuva.
Как рассказали в пресс-службе главы Башкирии, соглашение предусматривает строительство грузового терминала в аэропорту Уфы. Кроме того, компания намерена возвести новый гостиничный комплекс возле железнодорожного вокзала.
Заметим, что схожее соглашение турки заключили ранее с Татарстаном: в Казани они также готовы построить карго-терминал.
ИСТОЧНИК KP.RU