2019-12-19T08:58:48+03:00
Общество

В аэропорту Уфы планируют построить новый терминал

Заняться проектом намерена турецкая группа компаний Kozuva
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
Изменить размер текста:

В минувшую среду, 18 декабря, в рамках первого инвестфорума «Башкортостан зовёт!» был подписан меморандум о взаимодействии властей республики и турецкой группы компаний Kozuva.

Как рассказали в пресс-службе главы Башкирии, соглашение предусматривает строительство грузового терминала в аэропорту Уфы. Кроме того, компания намерена возвести новый гостиничный комплекс возле железнодорожного вокзала.

Заметим, что схожее соглашение турки заключили ранее с Татарстаном: в Казани они также готовы построить карго-терминал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24