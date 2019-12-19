Следователи заинтересовались «лихачом», который пытался удрать от ДПС на 20-метровом участке в Башкирии

СЕГОДНЯ 06:17 2019-12-19T06:17:06+03:00

В процессе этой странной погони он наехал на инспектора, что и привлекло внимание сыщиков

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Сотрудники Следственного комитета Башкирии намерены разобраться в обстоятельствах необычной погони, случившейся 16 декабря близ села Алаторка. Поручение дал лично председатель Следственного комитета России.

Водитель Renault Logan, напомним, попытался скрыться от сотрудников ГИБДД на 20-метровом дорожном участке. Заблокированному другими машинами, ему оставалось лишь ездить взад-вперед, а полицейским бегать за ним. В процессе один из инспекторов ДПС угодил под колеса иномарки и теперь нерадивому водителю грозит ответственность за наезд на представителя власти.

- Следователям предстоит опросить мужчину и сотрудников ДПС, провести иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - пояснили в республиканском Следкоме.

За ходом и результатами проверки следит центральный аппарат СК РФ и руководитель местного управления.

Погоня в Иглинском районе Башкирии // 16.12.

ИСТОЧНИК KP.RU