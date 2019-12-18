2019-12-18T20:50:42+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии в прямом эфире призналась в убийстве своего возлюбленного

При этом ранее в том же преступлении сознался другой человек
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Скриншот видео "Первого канала"Скриншот видео "Первого канала"
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Жительница Ишимбая Альбина И. сделала сенсационное признание в эфире Первого канала. На передаче "Пусть говорят" женщина во всеуслышание заявила, что убила своего гражданского супруга 30-летнего Эмиля Т.. Преступление было совершено в апреле, и до текущего времени главным подозреваемым в убийстве парня был другой человек - его сосед Ирек И. Он уже восемь месяцев пребывает под стражей.

Ту роковую ночь все они проводили дома в общежитии, не обошлось без выпивки. Предположительно, мужчины повздорили на почве ревности и Ирек убил приятеля ударом ножа в сердце. По словам матери погибшего, мужчина признался в убийстве, вот только его близкие уверены - он себя оговорил.

Их предположения подтвердила и сожительница погибшего Альбина.

- Я хочу признаться в том, что я совершила убийство Эмиля. Это получилось случайно, - заявила женщина на камеру.

Она рассказала, что мужчины подрались, она хотела заступиться за своего возлюбленного и схватилась за нож, метила в руку Ирека, а попала в грудь Эмилю. Правда, потом Альбина отреклась от своих слов, заявив, что сделать признание ее вынудил некий влиятельный человек под угрозой убийства.

- Я уверена, ее кто-то запугал, - заступилась за нее мама убитого Эмиля.

Тем не менее ее слова привлекли внимание стражей порядка. Из студии женщину увели полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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