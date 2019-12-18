Волонтеры собираются на поиски пропавшего в Уфе 25-летнего парня
В Уфе второй день ищут 25-летнего Михаила Сафанова. Молодой человек вчера, 17 декабря, вышел из дома и скрылся в неизвестном направлении. Родные Михаила встревожены, ведь он нуждается в медицинской помощи.
К поискам парня подключились волонтеры отряда "Лиза Алерт". Сегодня они намерены прочесать лес и окрестности близ улицы Адмирала Ушакова. Помочь в розыске могут все желающие.
Приметы пропавшего: рост 175-178 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.
Был одет в серую зимнюю куртку с меховым воротником, черное спортивное трико, черные ботинки и темно-синюю вязаную шапку.
Всем, кто видел Михаила или что-либо знает о его передвижениях, советуют позвонить на горячую линию отряда 8 800 700 54 52 или по номеру 112.
ИСТОЧНИК KP.RU