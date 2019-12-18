2019-12-18T20:53:02+03:00
Общество

Волонтеры собираются на поиски пропавшего в Уфе 25-летнего парня

От молодого человека нет вестей уже сутки
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Уфе второй день ищут 25-летнего Михаила Сафанова. Молодой человек вчера, 17 декабря, вышел из дома и скрылся в неизвестном направлении. Родные Михаила встревожены, ведь он нуждается в медицинской помощи.

К поискам парня подключились волонтеры отряда "Лиза Алерт". Сегодня они намерены прочесать лес и окрестности близ улицы Адмирала Ушакова. Помочь в розыске могут все желающие.

Приметы пропавшего: рост 175-178 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет в серую зимнюю куртку с меховым воротником, черное спортивное трико, черные ботинки и темно-синюю вязаную шапку.

Всем, кто видел Михаила или что-либо знает о его передвижениях, советуют позвонить на горячую линию отряда 8 800 700 54 52 или по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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