2019-12-18T17:54:54+03:00
Общество

В Башкирии пропала молодая мама с двухлетним сыном

Семья подала заявление в полицию
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Родственники 20-летней Алии Баязитовой (Байзигитовой) не находят себе места. Вчера, 17 декабря, девушка пропала из дома в поселке Аркаим вместе с двухлетним сыном Риязом. Ее муж и брат уже подали заявление в полицию.

- Они могли уехать в Уфу, там живет сестра Алии, - рассказала в беседе с "Комсомолкой" родственница девушки Лилия.

По ее словам, полиция уже опросила всех близких семьи, в том числе и сестру пропавшей, но Лилия допускает, что та могла не все рассказать стражам порядка. Что могло толкнуть молодую мать на уход из дома, не ясно. Лилия уверяет, что в семье не было проблем, оттого исчезновение девушки выглядит особенно странно.

Близкие молодой мамы просят помощи в ее поисках.

- Рияз в день пропажи был одет в чёрную куртку, на ней лошадь красного цвета, и в чёрные болоневые штаны. На Алие тоже была черная куртка, - уточнила Лилия.

Если вам что-либо известно о пропавших, свяжитесь с их близкими 8-937-844-78-80 (Диля) или позвоните в полицию 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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