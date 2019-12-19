«Я не обниму тебя больше никогда»: в Башкирии накажут виновников ЧП, в котором погибла 12-летняя девочка

СЕГОДНЯ 07:18 2019-12-19T07:18:49+03:00

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Трагичная история, в которой погибла 12-летняя девочка в селе Тавтиманово Иглинского района Башкирии, получила продолжение. Сегодня, 18 декабря, в следкоме республики сообщили, что по факту отравления угарным газом ребенка возбуждено уголовное дело по статье ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас следователи проводят экспертизу с целью установления причины смерти ребенка. Также допрашиваются очевидцы и близкие погибшей.

- По результатам расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, возможно причастных к совершению преступления, - сообщили в следкоме.

Погибшую похоронили сегодня в родном селе. По Марии скорбят родные и одноклассники.

- Царствие небесное тебе, Ангелочек! Как жаль, что твой жизненный путь прервался, как жаль, что не сбылись твои мечты. Я не обниму тебя больше никогда. Я скорблю, сочувствую родителям! – написала знакомая.

Напомним, что пожар произошел 16 декабря в вагончике. К сожалению, после его тушения пожарные обнаружили внутри тело 12-летней девочки – школьница отравилась угарным газом. Огонь вспыхнул около девяти часов утра на улице Заречной. В 9:52 на место экстренно выезжали пожарные, и ликвидировать открытое горение удалось довольно быстро – уже в 10:07. Но находившуюся в вагончике девочку спасти не удалось. Известно, что семья проживала в вагончике временно после пожара. Другого жилья для семьи у администрации района не нашлось.

ИСТОЧНИК KP.RU