2019-12-18T16:39:35+03:00
Общество

Под Уфой епархия построит приют для лежачих бездомных

Новостью поделилась Эльза Маулимшина, член СПЧ при главе Башкирии
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На всю Башкирии работает только одно госучреждение для бомжейНа всю Башкирии работает только одно госучреждение для бомжейФото: Рустем АХУНОВ
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Под Уфой, в деревне Шмидтово построят приют для лежачих бездомных. Об этом накануне, 17 декабря, рассказала член совета по правам человека при главе Башкирии Эльза Маулимшина.

– Батюшка Роман Хабибуллин, настоятель Крестовоздвиженской церкви в Уфе, сообщил, что на днях Администрация Уфимского района Уфы согласовала Епархии выделение земли для строительства церковного приюта для лежачих бездомных, – написала Маулимшина на своей странице в Facebook.

Правозащитница добавила, что во всей республике действует всего один госприют для бездомных – социальный центр «БОМЖ», принимающий исключительно здоровых постояльцев. Остальные пристанища для бродяг были закрыты.

– Больным, немощным и лежачим бездомным официально власти поддержку не оказывают. Забота о них ложится исключительно на плечи епархии... – сетует общественница.

Напомним, проблема бомжей в Башкирии была поднята еще 3 декабря на круглом столе республиканского Совета по правам человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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