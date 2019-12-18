2019-12-18T18:35:46+03:00
Общество

В Башкирии лис-рэкетир собирает дань с рыбаков

Находчивый зверек появился в Салаватском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: "На земле Салавата"фото: "На земле Салавата"
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В Салаватском районе Башкирии появилась лиса-рэкетир, собирающая с рыбаков дань в виде улова.

Дикий зверек хозяйничает на реке Юрюзань рядом с деревней Кусепеево. Там собирается множество рыбаков, занимающихся подледным ловом. Лисенок Рыжик (как ласково его прозвали местные жители) без страха и сомнений подходит к мужчинам и берет у них свежевыловленную рыбу. Удильщики, к слову, совсем не противятся выплачивать дань.

Как сообщает издание «На земле Салавата», на днях один из рыболовов привел с собой пса. Собака оказалась не такой дружелюбной и погнала лисенка прочь. Хитрый зверек скрывался от всех около недели, но когда голод оказался сильнее страха, вернулся за данью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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