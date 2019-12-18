Маму мальчика из Башкирии, который просил милостыню, жестоко наказали

СЕГОДНЯ 14:57 2019-12-18T15:52:53+03:00

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В конце прошлого месяца по социальным сетям в Башкирии разлетелся видеоролик, который возмутил и шокировал жителей республики. Таксист из Бирска выложил видео, где 10-летний мальчик попрошайничает в центре города. Неравнодушный мужчина поинтересовался у мальчика, почему тот просит деньги у прохожих. В разговоре с мужчиной ребенок заявил, что у него нет денег даже на шапку – родные все потратили на покупку спиртного.

- Ничего у меня нет, только куртка нашлась, и варежки в куртке были. Ни одной шапки нет. Бабушка деньги оставила себе, на водку, наверное, - ответил мальчик, который представился Кириллом.

Как только видео появилось в сети, к делу тут же подключились сотрудники полиции. После проверки информации ребенка у нерадивых родителей забрали. Как сообщает собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, сейчас мальчик находится в социальном приюте. Собеседник «КП-Уфа» отметил, что когда полицейские приехали к матери мальчика с проверкой, она уже несколько дней находилась в запое.

В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что сотрудники полиции подготовили и передали в органы опеки материалы для лишения матери родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU