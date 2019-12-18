Радий Хабиров обошел в медиарейтинге Дзюбу, Кадырова и Собчак

СЕГОДНЯ 14:30 2019-12-18T14:30:58+03:00

Глава Башкирии по итогам года вошел в топ-15 персон по упоминаемости в СМИ за 2019 год

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Глава Башкирии Радий Хабиров занял 14 позицию в рейтинге «Медиалогии» по итогам 2019 года. Мониторинговый сервис составил топ самых популярных в России персон на основе упоминаемости в СМИ (более 53 тысяч источников).

Руководитель республики со 116 тысячами упоминаний обогнал в медиарейтинге футболиста Артема Дзюбу (20 место), главу Чечни Рамзана Кадырова (19) и Татарстана Рустама Минниханова (26), а также телеведущую Ксению Собчак (17). Стоит отметить, что Хабирову до 13 места, где расположился патриарх Кирилл, не хватило всего 370 упоминаний.

ИСТОЧНИК KP.RU