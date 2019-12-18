На Башкирию надвигается метель и сильный ветер: МЧС объявило штормовое предупреждение
МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение в связи с метелью и сильным ветром.
Со ссылкой на метеорологов, в пресс-службе аварийного ведомства рассказали, что в ближайшие сутки на территории республики прогнозируется целый комплекс неблагоприятных явлений. Среди них сильный снег, метель и порывы ветра до 17-22 метров в секунду. Из-за обильных осадков на улице ухудшится видимость – от 500 метров и менее.
При сильном ветре в МЧС рекомендуют укрыться в ближайшем здании и держаться подальше от линий электропередач, деревьев, хрупких и легких построек и конструкций. В условиях ограниченной видимости спасатели советуют пешеходам проявлять осторожность при пересечении проезжей части, а водителям – и вовсе ограничить использование автотранспортом.
– Если обильные осадки застали Вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад, – добавили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU