В Уфе стартовал инвестфорум «Башкортостан зовет!»

СЕГОДНЯ 13:04 2019-12-18T13:04:29+03:00

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Сегодня, 18 декабря, в уфимском конгресс-холле «Торатау» стартовал первый инвестиционный форум «Башкортостан зовет!» Его гостями стали представители бизнеса и институтов развития, а также глава Башкирии Радий Хабиров, вице-премьер Андрей Назаров и члены правительства республики. Одним из модераторов выступит журналист и телеведущий Владимир Познер.

Руководитель Башкирии уже провел серию рабочих встреч с ведущими российскими и зарубежными инвесторами. В числе вопросов формирование эффективной политики региона, реализация инвестпроектов и меры господержки.

– Мы проводим первый инвестиционный форум. Мы решили, что он станет традиционным и будет проходить в преддверии нового года. На него мы приглашаем тех наших партнёров, которые оказывают наиболее существенное влияние на инвестиционный климат, – сказал Радий Хабиров.

В общей сложности участие в мероприятии принимают порядка трехсот инвесторов, как потенциальных партнеров республики, так и уже реализующих на ее территории свои проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU