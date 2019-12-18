2019-12-18T12:19:02+03:00
Происшествия

Во встречном ДТП на трассе в Башкирии погибла женщина

Авария произошла в Туймазинском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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В Туймазинском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. О трагическом дорожном инциденте рассказали в пресс-службе республиканской госавтоинспекции.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Авария случилась сегодня днем, 18 декабря, на 1345 километре трассы М5. По предварительной информации, 56-летняя местная жительница за рулем Chevrolet Aveo врезалась во встречный Chevrolet Klan, после чего получила удар от Volkswagen Jetta.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Женщина, управлявшая Aveo, от полученных травм скончалась до приезда медиков. Водитель из немецкой иномарки с переломом ноги был доставлен в больницу. Сейчас на месте происшествия работаю сотрудники полиции и другие службы. Они выясняют обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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