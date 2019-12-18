До конца года в Уфе будет открыта выставка театральных монет

СЕГОДНЯ 11:14 2019-12-18T11:14:34+03:00

Посмотреть на редкие экспонаты можно в Башкирском театре оперы и балета

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В Уфе открыли фотовыставку монет, посвященных театру и балетному искусству. Экспозицию организовало отделение Национального банка в Башкирии.

Горожане могут ознакомиться с изображениями уникальных изделий в Башкирском государственном театре оперы и балета. Экспозиция «Магия театра» предполагает 19 арт-объектов, каждый из которых рассказывает о монетах, выпущенных Банком России с начала 90-х годов. Каждый из представленных денежных знаков отсылает к знаменитым постановкам («Щелкунчик», «Спящая красавица») и великим русским композиторам, писателям, хореографам, режиссерам и актерам.

Фотовыставку можно будет посетить до конца текущего года в фойе второго этажа Башкирского государственного театра оперы и балета.

ИСТОЧНИК KP.RU