2019-12-18T11:14:34+03:00
Общество

До конца года в Уфе будет открыта выставка театральных монет

Посмотреть на редкие экспонаты можно в Башкирском театре оперы и балета
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: Нацбанк по РБфото: Нацбанк по РБ
Изменить размер текста:

В Уфе открыли фотовыставку монет, посвященных театру и балетному искусству. Экспозицию организовало отделение Национального банка в Башкирии.

Горожане могут ознакомиться с изображениями уникальных изделий в Башкирском государственном театре оперы и балета. Экспозиция «Магия театра» предполагает 19 арт-объектов, каждый из которых рассказывает о монетах, выпущенных Банком России с начала 90-х годов. Каждый из представленных денежных знаков отсылает к знаменитым постановкам («Щелкунчик», «Спящая красавица») и великим русским композиторам, писателям, хореографам, режиссерам и актерам.

Фотовыставку можно будет посетить до конца текущего года в фойе второго этажа Башкирского государственного театра оперы и балета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
До конца года в Уфе будет открыта выставка театральных монет
Новым депутатом уфимского горсовета стал директор колледжа
Со следующего года в Башкирии вырастет взнос за капитальный ремонт
Стала известна судьба 17-летней девушки, пропавшей в Башкирии неделю назад
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2019
Радий Хабиров обещает платить за информацию о точках сбыта и производства «паленой» водки
Молодая мать из Башкирии обнаружила мертвым своего новорожденного ребенка
Живая новогодняя елка в Уфе возглавила топ самых высоких в России
В Башкирии на трассе водитель иномарки вылетел в кювет и получил серьезные травмы
Башкирия заняла 33 место в рейтинге российских регионов по уровню зарплат
В Башкирии чиновники выдали сиротам жилье с чудовищными условиями проживания
В Уфе временно перекроют движение по улице Заки Валиди
В Башкирии прекращены поиски 36-летней Лилии Ишимбитовой
«Это сколько людей потравится?»: в Уфе массово расклеивают объявления о продаже спирта
Власти Уфы рассказали, как город будет праздновать Новый год
«Салават Юлаев» на своем льду уступил «Сибири»
В Башкирию нагрянет активный западный циклон и заток холода
В Башкирии нашли убийцу 89-летней бабушки