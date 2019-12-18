2019-12-18T11:21:11+03:00
Политика

Новым депутатом уфимского горсовета стал директор колледжа

Сайфутдин Кунсбаев занял вакантный мандат
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сайфутдин Кунсбаев - справа / фото: Горсовет УфыСайфутдин Кунсбаев - справа / фото: Горсовет Уфы
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В горсовете Уфы передали вакантный мандат директору Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительный техники (УКСИВТ) Сайфутдину Кунсбаеву. Об этом сообщает Ъ-Уфа.

Напомним, место для нового депутата появилось после того как 20 ноября были досрочно прекращены полномочия Руслана Султанова, бывшего главврача Республиканского онкодиспансера. Он сам подал заявление об уходе.

Новоиспеченный член городского совета Кунсбаев родился в Уфе в 1967 году. Окончил Башкирский государственный университет, является кандидатом педагогических наук. Он войдет в постоянную комиссию по архитектуре и строительству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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