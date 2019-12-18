2019-12-18T09:34:34+03:00
Общество

Со следующего года в Башкирии вырастет взнос за капитальный ремонт

Проект постановления одобрили в правительстве республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Не исключено, что стоимость взноса может вырасти и в последующие годыНе исключено, что стоимость взноса может вырасти и в последующие годыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Башкирии повысят стоимость взноса за капитальный ремонт, сообщает пресс-служба правительстве республики. Проект постановления был одобрен на заседании президиума, который прошел вчера, 17 декабря.

С 2020 года минимальный размер взноса на капремонт для многоквартирных домов до шести этажей будет установлен в размере 6,9 рубля за квадратный метр (сейчас – 5,2 рубля), а для домов выше шести этажей – 7,5 рубля (сейчас – 5,8).

По словам министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева, тарифы на капремонт в республике являются одними из самых низких в России. С 2014 года стоимость взносов в Башкирии не пересматривалась. В то же время с начала реализации программы минимальная плата была увеличена в 46 регионах. С 2020 года тарифы вырастут еще в 27 субъектах России.

– Индексация позволит пополнить фонд капитального ремонта, а, соответственно, увеличить количество домов и видов работ, проводимых по программе, – отметил он.

В правительстве также отметили, что и в 2021 и 2022 годах «размер взноса будет корректироваться, исходя из уровня инфляции».

ИСТОЧНИК KP.RU

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