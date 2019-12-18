2019-12-18T09:36:08+03:00
Общество

Стала известна судьба 17-летней девушки, пропавшей в Башкирии неделю назад

Диана Х. наконец вернулась домой
Эльвина АПАРИНА
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Сегодня, 18 декабря, в Башкирии прекратили поиски 17-летней Дианы Х. из села Николо-Березовка, которая не давала о себе знать целую неделю. Мама девушки рассказала «Комсомолке», что дочь сама вернулась домой.

- Диана дома, рядом со мной, все в порядке, - сказала Ольга.

Напомним, что подросток пропала еще 12 декабря. В районе 15-17 часов она вышла из дома и не вернулась. Через несколько дней она написала маме в социальных сетях, что не хочет приходить домой, и у нее все хорошо.

Диану все это время искали волонтеры и полицейские. По предварительным данным, она находилась в Нефтекамске. Благо поиски завершились благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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