СЕГОДНЯ 08:06 2019-12-18T08:06:06+03:00

Живая ель в Уфе по высоте обогнала московскую Фото: Рустем АХУНОВ

Речь идет о лесной красавице на площади имени Ленина

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Живая новогодняя елка в Уфе возглавила топ самых высоких в России. Соответствующий рейтинг составил портал ТурСтат. 30-метровая лесная красавица на площади имени Ленина обогнала 27-метровое дерево из Москвы. Главную елку в столицы Башкирии установили 21 ноября. Ее привезли из Благовещенского района республики.

В список городов с самыми высокими новогодними деревьями (в том числе и искусственными) вошли Красноярск (55 метров), Екатеринбург (50), Казань (35), Барнаул и Тула (32), Калининград (30,5).

ИСТОЧНИК KP.RU