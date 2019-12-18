Живая новогодняя елка в Уфе возглавила топ самых высоких в России
Речь идет о лесной красавице на площади имени Ленина
Живая ель в Уфе по высоте обогнала московскуюФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:
Живая новогодняя елка в Уфе возглавила топ самых высоких в России. Соответствующий рейтинг составил портал ТурСтат. 30-метровая лесная красавица на площади имени Ленина обогнала 27-метровое дерево из Москвы. Главную елку в столицы Башкирии установили 21 ноября. Ее привезли из Благовещенского района республики.
В список городов с самыми высокими новогодними деревьями (в том числе и искусственными) вошли Красноярск (55 метров), Екатеринбург (50), Казань (35), Барнаул и Тула (32), Калининград (30,5).
ИСТОЧНИК KP.RU