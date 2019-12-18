2019-12-18T08:06:06+03:00
Общество

Живая новогодняя елка в Уфе возглавила топ самых высоких в России

Речь идет о лесной красавице на площади имени Ленина
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Живая ель в Уфе по высоте обогнала московскуюЖивая ель в Уфе по высоте обогнала московскуюФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Живая новогодняя елка в Уфе возглавила топ самых высоких в России. Соответствующий рейтинг составил портал ТурСтат. 30-метровая лесная красавица на площади имени Ленина обогнала 27-метровое дерево из Москвы. Главную елку в столицы Башкирии установили 21 ноября. Ее привезли из Благовещенского района республики.

В список городов с самыми высокими новогодними деревьями (в том числе и искусственными) вошли Красноярск (55 метров), Екатеринбург (50), Казань (35), Барнаул и Тула (32), Калининград (30,5).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24