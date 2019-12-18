В Башкирии на трассе водитель иномарки вылетел в кювет и получил серьезные травмы

СЕГОДНЯ 07:30 2019-12-18T07:30:36+03:00

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В минувший вторник, 17 декабря, в Дюртюлинском районе Башкирии произошла жуткая авария. По данным регионального ГИБДД, на 21 километре трассы Дюртюли-Нефтекамск 34-летняя уроженка Нефтекамска за рулем «Hyundai Solaris» вылетела с дороги в кювет. К счастью, женщина осталась жива – ее госпитализировали в ближайшую больницу с множественными травмами.

- Возможно, она не справилась с рулевым управлением. Начато разбирательство, - пояснили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

Всего по данным дорожной полиции на дорогах республики за прошедшие сутки произошло 13 автомобильных аварий, в которых различные травмы получили 15 человек. Сотрудники ГИБДД задержали 24 нетрезвых водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU