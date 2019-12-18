2019-12-18T07:08:02+03:00
Общество

В Башкирии чиновники выдали сиротам жилье с чудовищными условиями проживания

Сейчас в деле разбираются правоохранительные органы
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне стало известно, что следком по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении чиновников администрации Бурзянского района республики. Нескольких сотрудников подозревают в превышении полномочий. Как сообщает пресс-служба ведомтсва, эта история началась еще в августе 2016 года.

По версии следствия, с августа 2016 по ноябрь 2017 года сотрудники Бурзянской районной администрации заключили контракт с неким предпринимателем на покупку жилья для детей-сирот. Затем чиновники сделали заключение, что в этих помещениях можно жить. Но на самом деле в таких чудовищных условият это невозможно. Это обстоятельство выявили в ходе проверки сотрудники следкома по Башкирии.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все детали преступления, отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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