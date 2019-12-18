В Башкирии прекращены поиски 36-летней Лилии Ишимбитовой

СЕГОДНЯ 06:45 2019-12-18T06:45:20+03:00

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Сегодня, 18 декабря, стало известно о прекращении поисков 36-летней Лилии Ишимбитовой. Женщина ушла из дома в Стерлитамаке еще 13 декабря и бесследно пропала. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию, к поискам присоединились волонтеры поисковых отрядов «Отклик-Стерлитамак» и «Лиза Алерт. Башкортостан».

После продолжительных поисков волонтерам удалось напасть на след женщины. Сегодня волонтеры сообщают, что поиски Лилии Ишимбитовой прекращены – она нашлась. Вернулась ли женщина домой и в каком она состоянии, поисковики добровольцы не сообщают, ссылаясь на правила своих групп в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU