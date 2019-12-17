2019-12-17T19:43:08+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» на своем льду уступил «Сибири»

Встреча закончилась со счетом 2:3
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду проиграл «Сибири».

Гости повели в счете с самого начала. На 17 минуте шайбу забросил Дмитрий Саюстов, а через четыре минуты преимущество удвоил Егор Миловзоров. Хозяева льда вскоре размочили счет: отличился Филип Ларсен, но отыграться уфимцам не дали, Миловзоров снова удачно переправил шайбу в ворота Юхи Метсолы. В третьем периоде подопечные Цулыгина стали давить и на 52-й минуте Владиславу Картаеву удалось вогнать шайбу под перекладину соперника, но сравнять счет «Салават» не успел. Итог - 2:3 в пользу гостей.

Напомним, что сегодня на матче состоялся Мишкопад. Болельщики забросали лед плюшевыми игрушками. Это благотворительная акция, призванная помочь маленькой девочке Николь из Уфы побороть страшную болезнь - рак глаз. Средства от продажи плюшевых мишек пойдут на ее лечение. Хоккеисты уфимского клуба, к слову, пообещали удвоить собранную сумму.

Уже в этот четверг, 19 декабря, подопечных Цулыгина ждет очередное «Зеленое дерби». Принципиальный соперник «юлаевцев» сейчас идет в лидерах «на востоке», уфимский клуб держится на четвертой позиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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