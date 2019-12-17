В Башкирии нашли убийцу 89-летней бабушки
В Стерлитамаке задержали убийцу пожилой женщины. Тело 89-летней пенсионерки, ветерана труда, обнаружили вечером 12 декабря ее родственники. Они пришли ее проведать и, увидев на дверях амбарный замок, сразу насторожились - бабушка никуда не собиралась уходить.
Делом занялись следователи. Они обнаружили предполагаемого убийцу на записях камер видеонаблюдения. Вскоре мужчина был опознан и задержан.
В Следкоме по Башкирии рассказали, что по версии следствия, подозреваемый забрался в дом к бабушке с целью наживы. Он задушил ее полотенцем, обыскал дом, а перед уходом включил газовые конфорки, надеясь, что пожар скроет следы его преступления. Его расчет не оправдался.
- В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и об избрании меры пресечения, - пояснили в Следственном комитете республики.
ИСТОЧНИК KP.RU