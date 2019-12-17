2019-12-17T18:20:48+03:00
Происшествия

В Башкирии нашли убийцу 89-летней бабушки

Его удалось вычислить по записям с видеокамер
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Стерлитамаке задержали убийцу пожилой женщины. Тело 89-летней пенсионерки, ветерана труда, обнаружили вечером 12 декабря ее родственники. Они пришли ее проведать и, увидев на дверях амбарный замок, сразу насторожились - бабушка никуда не собиралась уходить.

Делом занялись следователи. Они обнаружили предполагаемого убийцу на записях камер видеонаблюдения. Вскоре мужчина был опознан и задержан.

В Следкоме по Башкирии рассказали, что по версии следствия, подозреваемый забрался в дом к бабушке с целью наживы. Он задушил ее полотенцем, обыскал дом, а перед уходом включил газовые конфорки, надеясь, что пожар скроет следы его преступления. Его расчет не оправдался.

- В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и об избрании меры пресечения, - пояснили в Следственном комитете республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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