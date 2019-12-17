В Башкирии мертвая женщина неделю пролежала в собственной квартире
Жуткая история произошла в башкирском городе Ишимбае: труп 62-летней пенсионерки пролежал в квартире около недели. По подозрению в причастности к ее смерти полицейские задержали 66-летнего супруга.
Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», мертвую пожилую женщину в собственном доме обнаружили утром 14 декабря. На теле несчастной было множество гематом: на ногах, руках и голове. По предварительной оценке, давность трупа составляла около семи суток.
В тот же день правоохранители задержали и пьяного мужа погибшей. Его подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений, возможно, повлекших смерть женщины. Мужчину доставили в местный отдел МВД. По всей видимости, пенсионер был мертвецки пьян. Он находился в настолько неадекватном состоянии, что стражи порядка решили поместить его в психоневрологический диспансер. Тело его жены было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Там должны установить точную причину смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU