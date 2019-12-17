2019-12-17T16:49:11+03:00
Происшествия

В Башкирии мертвая женщина неделю пролежала в собственной квартире

В причастности к ее смерти подозревают супруга
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мертвую женщину обнаружили в одной из квартир города ИшимбайМертвую женщину обнаружили в одной из квартир города ИшимбайФото: Михаил ФРОЛОВ
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Жуткая история произошла в башкирском городе Ишимбае: труп 62-летней пенсионерки пролежал в квартире около недели. По подозрению в причастности к ее смерти полицейские задержали 66-летнего супруга.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», мертвую пожилую женщину в собственном доме обнаружили утром 14 декабря. На теле несчастной было множество гематом: на ногах, руках и голове. По предварительной оценке, давность трупа составляла около семи суток.

В тот же день правоохранители задержали и пьяного мужа погибшей. Его подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений, возможно, повлекших смерть женщины. Мужчину доставили в местный отдел МВД. По всей видимости, пенсионер был мертвецки пьян. Он находился в настолько неадекватном состоянии, что стражи порядка решили поместить его в психоневрологический диспансер. Тело его жены было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Там должны установить точную причину смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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