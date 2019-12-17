В Башкирии изменили границы муниципалитетов

СЕГОДНЯ 17:45 2019-12-17T17:45:29+03:00

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Административно-территориальное устройство республики претерпело ряд изменений. Они коснулись Уфы, Уфимского и Хайбуллинского районов.

В последнем были изменены границы Таналыкского и Маканского сельсоветов. По словам спикера Госсобрания республики Константина Толкачева, это связано со строительством крупного подземного рудника по добыче руд, проект которого оценивается в 50 млрд рублей.

– Богатые запасы руды залегают в недрах Таналыкского сельсовета, в том числе села Подольск. Для обеспечения безопасности запланировано переселение местных жителей, - пояснил он.

Толкачев добавил, что люди уже дали согласие на переезд. Однако выбранный для жилищного строительства участок относился к Маканскому сельсовету, но после пересмотра границ территория в 374,5 гектара перешла в ведение Таналыкского сельсовета.

Изменение границ Уфы и Уфимского района необходимо для оптимизации управления трассой Р-240. Теперь территория, прилегающая к оренбургской трассе на участке от М-5 до транспортной развязки в сторону аэропорта, принадлежит Уфе, а не Уфимскому району.

- Впоследствии данный участок трассы Р-240, обслуживаемой за счет федерального бюджета, перейдет в ведение Российской Федерации, - уточнил спикер.

По его словам, отдельные участки земли взамен перешли от Уфы к Зубовскому и Чесноковскому сельсоветам, но жилых домов на них нет.

ИСТОЧНИК KP.RU